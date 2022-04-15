План по мобилизации 26 000 «резервистов» с территории ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван.

Об этом сообщили в главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Так, сообщается, что мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться «пушечным мясом» в армии оккупанта.

Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. Эта задача не выполнена, - констатируют в украинской разведке.

Также сообщается, что с личным составом, который все же удалось привлечь, не проводятся какие-либо выучки или инструктажи. Также их снабжают непригодным для использования амуницией и оружием.

«Представители армии РФ, проводящие рекрутинг, обещают задействовать «новобранцев» в задачах обеспечения контроля над оккупированными территориями, охраны дорог и военных объектов, улучшения оборонных позиций. Впрочем, как показывает практика, мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, непосредственно участвующих в боевых действиях против Украины. Также именно их наименее ценный «ресурс» используют для проведения «разведки боем» для выявления позиций украинских защитников», - сообщили украинские разведчики.

Отметим, что в Сети появилось видеообращение матери одного из российских военнослужащих. Женщина сообщила, что ее сын служит в мотострелковой части Ростова-на-Дону и не выходит на связь с 23 февраля.

Женщина призвала остановить войну, которая "принесет позор и ненависть".

Напомним, Владимир Зеленский впервые отреагировал на удар по крейсеру "Москва".

Кроме того Politeka.net писала, что в британской разведке сообщили о ключевых потерях россии в море.

Также сообщалось, что Арестович предрек еще "приятные сюрпризы" после потопления российского крейсера.