После полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли два ключевых военно-морских объекта.

Поэтому существует вероятность, что рф пересмотрит свою позицию в Черном море, - сообщает разведка Великобритании.

«Россия признала, что крейсер «Москва» типа «Слава» затонул. Являясь флагманом Черноморского флота России, «Москва» выполняла ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны», – говорится в отчете разведки, опубликованном на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что этот инцидент означает, что россия теперь понесла ущерб по двум ключевым военно-морским объектам после вторжения в Украину, первым из которых стал российский десантный корабль класса «Аллигатор» «Саратов» 24 марта.

Данные обстоятельства, вероятно, заставят россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море.

Напомним, крейсер «Москва» предназначался для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, обеспечивающим боевую устойчивость корабельных противоволодочных групп, также могла осуществлять противовоздушную оборону удаленных соединений и огневую поддержку десанта.

Корабль использовали в военных конфликтах в Грузии (2008), Сирии (2015) и Украине (2022).

Добавим, что в это же время стало известно, что корабли 1-й Постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1) вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях со странами-союзниками и странами-партнерами.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, какие населенные пункты сейчас штурмует враг.

Также сообщалось, что украинские разведчики раздобыли секретный документ о планах врага.

Кроме того Politteka.net писала, что Арестович пригрозил ответным ударом по Москве.