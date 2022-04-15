Украинские военные накрыли огнем из «Градов» оккупантов. Соответствующие кадры опубликовала прессслужба Генерального штаба ВСУ в Фейсбук.
«Последние дни погода не радовала теплом, но артиллеристы 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха «горячо» встретили и не давали замерзнуть оккупационным войскам российской федерации. Они же предупреждали, что возможны осадки в виде града. Вечных мучений в аду, русский оккупант-террорист! Слава Украине! Героям Украины Слава!», - говорится в сообщении.
Отметим, по состоянию на утро 15 апреля потери врага по данным Генштаба ВСУ составили: личного состава — около 20 000 человек; танков — 756 единиц; боевых бронированных машин — 1976 единиц; артиллерийских систем — 366 единиц; РСЗО — 122 единицы; средств ПВО — 66 единиц; самолет — 163 единицы; вертолетов — 144 единицы автомобильной техники — 1443 единицы; кораблей/катеров — 8 единиц; цистерн с ГСМ — 76 единиц; БПЛА оперативно-тактического уровня — 135 единиц; специальной техники — 25 единиц; пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 единицы.
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