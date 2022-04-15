Окупанти намагаються наростити непропорційні сили на Донбасі і набагато перевершити чисельністю українських військових.

Найближчими днями і тижнями повномасштабної війни в Україні вирішальними стануть темпи поповнення запасів і доставки необхідної зброї і техніки на схід країни. Про це заявив колишній начальник британської військової розвідки маршал авіації Філ Осборн, повідомляє Sky News.

За його словами, зараз почнеться етап, який можна назвати "битвою логістики".

"Російські окупанти намагаються наростити непропорційні сили на Донбасі і набагато перевершити чисельністю українських військових. Росія намагається захопити Маріуполь, оскільки саме звідти її війська мають намір почати рухатися на північ, щоб підтримати наступ на сході", - прогнозує екс-розвідник.

За словами Осборна, в цей період для українських військових найголовніше максимально оперативно доставляти необхідну техніку і озброєння на схід країни.

"Битва на Донбасі задасть тон війні в наступному місяці", - заявив Осборн.

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Крім того Politeka.net повідомляла, що окупанти більше не зможуть виробляти свої ракети "Кинджал".