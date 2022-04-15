Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники.

ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отбили вражескую атаку и уничтожили более двух десятков российских оккупантов, танк, БПЛА и артиллерийскую систему.

Об этом информирует оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook

"15 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники", - говорится в сообщении.

В ходе боев наши воины уничтожили 22 оккупантов, 1 танк, 1 артиллерийскую систему, 1 единицу автомобильной техники, 1 единицу специальной техники и 2 БПЛА.

Отметим, по состоянию на утро 15 апреля потери врага по данным Генштаба ВСУ составили: личного состава — около 20 000 человек; танков — 756 единиц; боевых бронированных машин — 1976 единиц; артиллерийских систем — 366 единиц; РСЗО — 122 единицы; средств ПВО — 66 единиц; самолет — 163 единицы; вертолетов — 144 единицы автомобильной техники — 1443 единицы; кораблей/катеров — 8 единиц; цистерн с ГСМ — 76 единиц; БПЛА оперативно-тактического уровня — 135 единиц; специальной техники — 25 единиц; пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 единицы.

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