Не давали замерзнути окупаційним військам Російської Федерації незважаючи на прохолодну погоду.

Українські військові накрили вогнем з «Градів» окупантів. Відповідні кадри опублікувала пресслужба Генерального штабу ЗСУ в Фейсбук.

«Останні дні погода не радувала теплом, але артилеристи 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха «палко» зустріли та не давали змерзнути окупаційним військам російської федерації. Вони ж попереджали, що можливі опади у вигляді Граду. Вічних мук в пеклі, російський окупант-терорист! Слава Україні! Героям України Слава!», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, станом на ранок 15 квітня втрати ворога за даними Генштабу ЗСУ склали: особового складу — близько 20 000 чоловік; танків — 756 одиниць; бойових броньованих машин — 1976 одиниць; артилерійських систем — 366 одиниць; РСЗВ — 122 одиниці; засобів ППО — 66 одиниць; літаків — 163 одиниці; гвинтокрилів — 144 одиниці; автомобільної техніки — 1443 одиниці; кораблів/катерів — 8 одиниць; цистерн з ПММ — 76 одиниць; БПЛА оперативно-тактичного рівня — 135 одиниць; спеціальної техніки — 25 одиниць; пускових установок ОТРК/ТРК — 4 одиниці.

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