В приложении "Дію" вновь активны водительские удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства, которые скрыли в начале полномасштабного вторжения россии в целях безопасности. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Теперь вы снова можете показывать водительские удостоверения и техпаспорт в приложении "Дія". Мы восстановили такую возможность. Ведь в начале полномасштабного вторжения россии в Украине мы выключили некоторые реестры для безопасности. Поэтому цифровые документы и услуги были временно недоступны в "Дії", - рассказал Федоров.
Министр объяснил, что водительские права и техпаспорт подтянутся в приложении автоматически после авторизации. Он объяснил, что возобновил работу Единый государственный реестр транспортных средств Министерства внутренних дел.
Отметим, что в первый день полномасштабного вторжения российских войск в Украину, 24 февраля, Минцифры приостановило некоторые услуги в Дії. В начале марта в "Дії" добавили функцию "єДокумент", который является удостоверением лица на время военного положения в случае потери паспорта гражданина.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
"Вечная память": Alyona Alyona сообщила о трагедии, не стало родного человека
"Нас ждут приятные сюрпризы": Арестович сообщил обнадеживающие новости
Успехов не имеет: в Генштабе ЗСУ сообщили, какие населенные пункты сейчас штурмует враг
Битва за Донбасс близится к точке кипения: в британской разведке назвали сроки
Напомним, ВСУ устроили оккупантам горячий прием огнем из "Градов": появилось яркое видео.
Как сообщала Politeka, Реклама не помогла: рф не сможет производить новые танки из-за нехватки средств и комплектующих.
Также Politeka писала, что "Повышенная угроза ракетных ударов": глава Одесской области выступил с предупреждением.