Для удобства украинцев в приложении "Дія" восстановили некоторые важные функции, что нужно знать.

В приложении "Дію" вновь активны водительские удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства, которые скрыли в начале полномасштабного вторжения россии в целях безопасности. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Теперь вы снова можете показывать водительские удостоверения и техпаспорт в приложении "Дія". Мы восстановили такую ​​возможность. Ведь в начале полномасштабного вторжения россии в Украине мы выключили некоторые реестры для безопасности. Поэтому цифровые документы и услуги были временно недоступны в "Дії", - рассказал Федоров.

Министр объяснил, что водительские права и техпаспорт подтянутся в приложении автоматически после авторизации. Он объяснил, что возобновил работу Единый государственный реестр транспортных средств Министерства внутренних дел.

Отметим, что в первый день полномасштабного вторжения российских войск в Украину, 24 февраля, Минцифры приостановило некоторые услуги в Дії. В начале марта в "Дії" добавили функцию "єДокумент", который является удостоверением лица на время военного положения в случае потери паспорта гражданина.

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