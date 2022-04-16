Сколько погибло гражданских подсчитать сложнее, поскольку не ко всем территориям есть доступ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о приблизительных потерях украинских военных за время войны. Об этом он сказал в интервью CNN.

По предварительным данным, погибло от 2500 до 3000 украинских военнослужащих. Около 10 тысяч украинских военных получили ранения и "трудно сказать, сколько выживет".

По оценкам украинской стороны, безвозвратные потери России в этой войне составляют около 20 тысяч военных.

По словам Зеленского, потери среди гражданского населения сложнее подсчитать.

«Очень трудно говорить о мирных жителях, поскольку на юг нашей страны, где заблокированы населенные пункты, Херсон, Бердянск, Мариуполь на восток, а на восток — Волноваха — мы просто не знаем. Сколько людей погибло на той территории, которая заблокирована», – сказал Зеленский.

«Мы все должны сделать все возможное, чтобы эта война не была бесконечной. Чем длиннее она, тем больше мы потеряем», - добавил президент.

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