Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о приблизительных потерях украинских военных за время войны. Об этом он сказал в интервью CNN.
По предварительным данным, погибло от 2500 до 3000 украинских военнослужащих. Около 10 тысяч украинских военных получили ранения и "трудно сказать, сколько выживет".
По оценкам украинской стороны, безвозвратные потери России в этой войне составляют около 20 тысяч военных.
По словам Зеленского, потери среди гражданского населения сложнее подсчитать.
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«Очень трудно говорить о мирных жителях, поскольку на юг нашей страны, где заблокированы населенные пункты, Херсон, Бердянск, Мариуполь на восток, а на восток — Волноваха — мы просто не знаем. Сколько людей погибло на той территории, которая заблокирована», – сказал Зеленский.
«Мы все должны сделать все возможное, чтобы эта война не была бесконечной. Чем длиннее она, тем больше мы потеряем», - добавил президент.
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