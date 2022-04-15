Наша артилерія завдавала вогневого ураження по скупченню особового складу і техніки.

ЗСУ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили ворожу атаку та знищили понад два десятки російських окупантів, танк, БПЛА та артилерійську систему.

Про це інформує оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

"15 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки", - йдеться у повідомленні.

У ході боїв наші воїни знищили 22 окупантів, 1 танк, 1 артилерійську систему, 1 одиницю автомобільної техніки, 1 одиницю спеціальної техніки та 2 БПЛА.

Зазначимо, станом на ранок 15 квітня втрати ворога за даними Генштабу ЗСУ склали: особового складу — близько 20 000 чоловік; танків — 756 одиниць; бойових броньованих машин — 1976 одиниць; артилерійських систем — 366 одиниць; РСЗВ — 122 одиниці; засобів ППО — 66 одиниць; літаків — 163 одиниці; гвинтокрилів — 144 одиниці; автомобільної техніки — 1443 одиниці; кораблів/катерів — 8 одиниць; цистерн з ПММ — 76 одиниць; БПЛА оперативно-тактичного рівня — 135 одиниць; спеціальної техніки — 25 одиниць; пускових установок ОТРК/ТРК — 4 одиниці.

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