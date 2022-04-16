Могут поражать объекты на расстоянии от нескольких сотен до 2,5 тысяч километров

Генеральный штаб ВСУ сообщил о повышенном уровне угрозы применения оккупантами ракетного вооружения. Об этом говорится в утренней сводке 16 апреля.

«Несмотря на пребывание в акватории Черного моря российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами морского базирования “Калибр”, сохраняется повышенный уровень угрозы применения оккупантами ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры нашего Государства», - говорится в сообщении.

Ракеты "Калибр" могут летать на очень малых высотах, что затрудняет возможность противодействия для противовоздушной обороны (ПВО). Также они имеют очень высокую скорость. А за счет двигателя и крыльев, они фактически могут использоваться как ударные беспилотные аппараты.

В зависимости от модификации, "Калибры" могут поражать объекты на расстоянии от нескольких сотен до 2,5 тысяч километров.

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