Такой «жуковский подход» связан с тем, что восстановить технику в ходе войны фактически невозможно.

Такой приказ был дан на совещании с главами силовых структур. Об этом на канале "Украина 24" рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, такой «жуковский подход» связан с тем, что восстановить технику в ходе войны фактически невозможно. Романенко добавляет, прилагаемые Кремлем "усилия" в войне, пока результата не достигают.

"Ни скрытая мобилизация, ни призыв неопытных военнослужащих срочной службы, не помогают. С техникой проблемы. На совещании, которое Путин приводил больше недели назад с руководящим составом силовых структур, было сказано, что солдат не жалеть.

А в отношении техники - быть очень осторожными, хранить, потому что восстановить фактически в ходе войны невозможно", - сказал эксперт.

Мы писали, вблизи оккупированного города Изюм Харьковской области российские военные сосредоточили до 22 батальонных тактических групп (от 13 до 17 тысяч человек).

"Основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей. В целях усиления группировки на указанном направлении отмечается развертывание дополнительных подразделений из состава 35-й общевойсковой армии. Не исключается активизация действий противника на направлении населенных пунктов изюм и Барвенково», – считают в Генштабе.

Напомним, мэр Купянска, предавший горожан и сдавший город, тайно сбежал

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