За словами глави ОВА області, з України втік також мер Балаклії.

Мер Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора після здачі міста російським окупантам вирішив втекти в рф, щоб його не заарештували в Україні. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю "РБК-Україна".

Так, відомо, що мер Куп'янська Геннадій Мацегора, який зрадив Україну і здав місто окупантам, виїхав таємно в рф, разом з ним поїхала сім'я. За словами очільника області, з України втік також мер Балаклії.

"Йому повідомили про підозру. І, за нашою інформацією, він вже зі своєю сім'єю виїхав на територію РФ. Власне, як і мер міста Балаклія – там така ж історія була: він публічно заявив, що підтримує окупантів", – розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, окупанти намагалися поставити якихось своїх людей у тимчасово окупованих населених пунктах Харківщини, але план провалився.

Ми також писали, сьогодні окупанти обстріляли один з житлових районів Харкова. На жаль, 34 людини поранені, з них-3 дітей. Загинули-7 осіб, серед них-одна дитина семи місяців. Про це в Телеграм-каналі повідом голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Кількість загиблих в результаті обстрілу житлового району в Харкові 15 квітня зросла до 8, а поранених до 42.

Нагадавши, почалися масові звільнення в окремих частинах рф, солдати відмовляються йти в Україну.

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