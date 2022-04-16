Россия отправляет в Украину очень устаревшую военную технику 60-х годов. Об этом заявил советника руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

«Замелькала российская техника на платформах, которые идут в России. БТР-60, это с открытым верхом. "Град-1", это на ЗИЛах такая установочка. В общем, техника 60-х годов. Это к вопросу, что "мы сейчас мобилизируемся, и весь мир в труху"», - отметил он.

Арестович добавил, что появившиеся кадры подтверждают большие проблемы россии с техникой, о которых говорили ранее.

«Это было в самых отсталых частях, и то давно снято с хранения. Нету техники. Мобилизуй, не мобилизуй - получишь все равно… Проблемы с техникой, это о чем мы уже говорили, просто сейчас замелькала эта техника, и можно говорить уже о фактических подтверждениях. БТР-60 и "Град-1" — это дальше уже некуда падать. Вот и вся история. Это конец войны, она проиграна Россией», - заявил советник руководителя Офиса президента Украины.

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