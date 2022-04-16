Заявление Бернс сделал, выступая в Технологическом институте Джорджии, пишет Politeka.net со ссылкой на CNN.
Как отмечается, Бернс был послом США в России и чаще всех из администрации президента США имел дело с Путиным.
"Учитывая потенциальное отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они до сих пор сталкивались в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности", — заявил Бернс.
Директор Центрального разведывательного управления США также уточнил, что они внимательно следят за действиями рф, но пока не видят признаков того, что страна готовится к такому шагу.
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Глава ЦРУ также отметил, что круг советников Путина сузился.
Бернс кроме того назвал действия российских войск в Буче и других частях Украины "ужасающими преступлениями" и предупредил, что следующий этап войны будет кровавым.
Напомним, оккупант признался, что это россия обстреливает свою же территорию - Брянскую область, чтобы подставить Украину.
Также Politeka.net писала, что, согласно данным британской разведки, россияне потеряли два ключевіх военно-морских объекта.
Кроме того Politeka.net сообщала, что оккупанты больше не смогут производить свои ракеты "Кинжал".