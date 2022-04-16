Россия действительно может применить тактическое ядерное оружие против Украины. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления США Билл Бернс.

Заявление Бернс сделал, выступая в Технологическом институте Джорджии, пишет Politeka.net со ссылкой на CNN.

Как отмечается, Бернс был послом США в России и чаще всех из администрации президента США имел дело с Путиным.

"Учитывая потенциальное отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они до сих пор сталкивались в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности", — заявил Бернс.

Директор Центрального разведывательного управления США также уточнил, что они внимательно следят за действиями рф, но пока не видят признаков того, что страна готовится к такому шагу.

Глава ЦРУ также отметил, что круг советников Путина сузился.

Бернс кроме того назвал действия российских войск в Буче и других частях Украины "ужасающими преступлениями" и предупредил, что следующий этап войны будет кровавым.

Напомним, оккупант признался, что это россия обстреливает свою же территорию - Брянскую область, чтобы подставить Украину.

Также Politeka.net писала, что, согласно данным британской разведки, россияне потеряли два ключевіх военно-морских объекта.

Кроме того Politeka.net сообщала, что оккупанты больше не смогут производить свои ракеты "Кинжал".