Украинский журналист Юрий Романенко рассказал, зачем россияне идут воевать в Украину.

Об этом он пишет у себя в телеграм-канале.

"В общем рассказали из одной нашей бригады, что русские идут воевать только очень пьяными. Ненавидят украинцев, так как увидели как тут живут и мантра такая: вы у нас все украли, вы богато живёте так, как воруете у россии.

Я еще перед войной говорил, что русские мантры о том, что они живут лучше, чем мы - брехня, основанная на картинке Москвы и крупных городов. Глубинный народ россии мы все увидели во всей его "красе" и живут они по-варварски. Так что любые рациональные аргументы они будут интерпретировать по-варварски, как всегда делали. Рабское сознание, которое определяет насилие царя, которое обращает фрустрацию подданых в агрессию во вне. Такая агрессия облекается в форму сакральности, потому что царям она нужна, чтобы легитимизировать свою власть, а рабам, чтобы через пафос увеличивать свою значимость. Это можно сказать краткий курс истории россии", - рассуждает Юрий Романенко.

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