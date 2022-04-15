В ближайшие дни Москва может прибегнуть к новым ракетным ударам по городам Украины. Все из-за того, что в руководства рф начались истерические настроения из-за провала так называемой "специальной военной операции" в Украине.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
По данным разведки, самая большая угроза ракетных ударов будет сохраняться до 18 апреля. Разведчики после получения данных о желание врага реализовать такой план напоминают – в случае воздушной тревоги нужно переместиться в укрытие.
Самые простые укрытия – это цокольные и подвальные помещения домов, подземные паркинги и подземные переходы.
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В них можно спрятаться при непродолжительных обстрелах. Самыми безопасными являются те, которые имеют несколько выходов, один из них за пределами здания.
Жители городов с метрополитеном могут также укрыться на платформах станций или в переходах.
Напомним, начались массовые увольнения в отдельных частях рф, солдаты отказываются идти в Украину.
Как сообщала Politeka, ВСУ уничтожили крейсер "Москва", который обстреливал остров Змеиный.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о кибератаке, направленной на похищение данных.