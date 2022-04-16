Гайдай считает, что оккупанты могут начать прорыв в Донецкой и Луганских областях одновременно.

Российские войска начнут наступление на донецко-луганском направлении, как только закончатся дожди. Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, опубликовав видео в телеграмме.

"Мы видим, что оккупанты заканчивают эскалацию своей группировки, их здесь десятки тысяч, сотни единиц техники, все свозят и свозят, подвозят резервы. Думаю да, дожди закончатся и начнется наступление. Пауза в наступлении была из-за дождей… По количеству личного состава техники они уже все готовы для прорыва. Они, в принципе, не останавливаются в попытках продавить где-нибудь нашу оборону", - высказался Гайдай.

Гайдай считает, что оккупанты могут начать прорыв в Донецкой и Луганских областях одновременно, чтобы усилить давление. Им хочется прорвать оборону под Изюмом, чтобы отрезать Луганскую область".

Он отметил, что агрессор сейчас обстреливает область из всех видов оружия, не переставая.

Мы писали также, власти делают все, чтобы эвакуировать мирных жителей. Но россияне постоянно срывают эвакуацию несмотря на договоренности, о чем сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

"Россияне сорвали эвакуацию с Лисичанска, из Северодонецка спасены 42 человека, в общей сложности более 70 человек. Во время "режима тишины" российская армия открыла огонь по центру Лисичанска. Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах", - написал Гайдай у себя в канале.

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