"Россияне прекрасно понимают, что они здесь не "старшие братья", которые вернулись домой после долгой разлуки, а захватчики, оккупанты, как гитлеровцы или "советы"

Украинский снайпер Елена Белозерская дала прогноз относительно того, когда закончится война. Об этом она сказала в интервью УП.

Белозерская видит несколько вариантов развития событий.

«Это зависит от того, проведет ли Россия всеобщую мобилизацию. Если проведет, а похоже, что готовится к этому еще не меньше года. Если вдруг нет – все закончится в начале лета», - отметила военная.

Белозерская добавила, что в сознании россиян произошли важные изменения.

«Слава Богу, у нас больше нет мощной пятой колонны – ее уничтожил Путин. Между прочим, не только в головах украинцев произошли необратимые изменения, в головах россиян тоже. Судя по их поведению с населением временно оккупированных территорий, россияне прекрасно понимают, что они здесь не "старшие братья", которые вернулись домой после долгой разлуки, а захватчики, оккупанты, как гитлеровцы или "советы", - отметила украинский снайпер.

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