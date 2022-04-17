Президент Володимир Зеленський заявив, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють Великобританія, США, Італія і Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає. Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським онлайн-медіа

"На сьогоднішній день тих, хто демонструють, що вони готові, – підписантів у нас поки немає, але є демонстрація – від Джонсона, від Британії, від США, від Італії, від Туреччини. Я думаю, окремо буде від Євросоюзу.

Я говорив окремо з Урсулою (президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн), окремо з Шарлем Мішелем (голова Європейської Ради Шарль Мішель), Франція, Німеччина. Ми перше коло розмови будемо робити в такому форматі на п'ятьох (Британія, США, Німеччина, Франція, Польща). Потім будуть приєднані інші країни. Поки що від інших я не отримав підтвердження. Але там складні питання, що ми хочемо і що готові нам надати", - розповів президент.

Зеленський вважає, що в України не буде проблеми зі зброєю або санкціями проти країни-агресора, але будуть питання з військовою компонентою.

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