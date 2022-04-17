Благодаря ударам «Нептуном» по крейсеру «Москва», американцы меняют свое мнение по поводу украинской оборонной индустрии. Об этом сообщается в статье The Washington Post.

Как известно, не так давно благодаря ударам ракетами «Нептуна» по русскому крейсеру, защита русских оккупантов в море значительно ослабла. Само правительство рф до последнего отрицало причину затопления «Москвы», чтобы не признавать поражение в море.

«Это мощный импульс для Украины – не только для ее военной состоятельности, но и для собственной оборонной промышленности», – пишет The Washington Post.

Также издание отмечает, что украинцам следует гордиться, ведь они смогли потопить или повредить этот корабль своими ракетами «Нептун». Благодаря этому факту сразу четыре страны проявили заинтересованность в покупке данных ракет.

Мы также писали, бывший военный атташе США в россии Кевин Райан считает, что рф вряд ли сможет быстро заменить потопленный крейсер "Москва". Он подчеркнул, что для замены "Москвы" нужно "много времени", чтобы отремонтировать и переоборудовать корабли.

Генерал допускает, что потеря флагманского корабля может сильно повлиять на долгосрочную стратегию рф. "Если они начнут терять свой флот во время этой войны, еще до того, как война закончится, влияние на их долгосрочную стратегию будет огромным", - сказал Райан.

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