Россияне обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод на Луганщине. Об этом в субботу, 16 апреля сообщил председатель областной админитрации Сергей Гайдай.

"Еще утром орки угатили по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв. м, тушение продолжается и сейчас», - говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что это уже не первый обстрел этого завода. Оккупанты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Однако, по словам главы ОВА, топлива на заводе нет. А горят остатки нефтешлама.

Также россияне продолжают накрывать жилые кварталы Лисичанска.

Отметим, в ночь на 16 апреля российская армия открывала огонь по Северодонецку, Лисичанску и Кременной Луганской области.

В результате обстрелов один человек погиб, трем раненым оказана своевременная медицинская помощь, перебиты газопроводы в Северодонецке и Лисичанске.

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