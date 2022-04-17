Украинцам показали новое кладбище на Киевщине, где похоронены невинные жертвы войны. Фото обнародовала прессслужба Верховной Рады Украины.

"Так выглядят жестокие доказательства преступлений Российской Федерации. Так выглядит геноцид XXI века. Мы победим в этой войне, но не простим», - говорится в сообщении.

Отметим, по официальным данным, только детей в результате развязанной России погибло 202.

Более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, при этом 202 ребенка погибли и более 361 ранены.

Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в таких регионах:

Донецкой области - 117,

Киевской - 106,

Харьковской - 89,

Черниговской - 54,

Херсонской - 41,

Николаевской - 40,

Луганской - 36,

Запорожской-23,

Киеве - 16,

Сумской - 16,

Житомирской - 15.

Напомним, стало известно, что оккупанты готовят для похищенных украинцев, в том числе детей: «их будут принуждать...»

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