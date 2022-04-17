На території росії відбувається насильницька русифікація депортованих українців. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що самопроголошений голова Криму Сергій Аксьонов повідомив про створення літніх «таборів перекваліфікації» для вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на території півострова. Робитимуть це для того, щоб перевести їх на «російські стандарти освіти».

Також так звані «стандарти» стосуватимуться й викрадених українських дітей. Їх змушуватимуть проходити "мовні курси". Про це заявила під час засідання ради федерації рф голова комітету з науки, освіти та культури лілія гумерова.

Там їх хочуть примушувати вивчати російську мову, оскільки, на думку окупантів, діти з України недостатньо володіють «язиком».

«Викрадення росією українців є порушенням норм Міжнародного права», - підкреслили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Нагадаємо, 12 квітня омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що понад 700 000 українців вивезли з території Донецької й Луганської областей до Росії. Вони знаходяться в 35 регіонах Російської Федерації.

За даними Денісової, щодня до Росії вивозять від 15 000 до 20 000 осіб. При цьому депортація українців розпочалася ще до повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти виправдовують свою агресію за допомогою пропагандистських листівок: "Горе, що спіткало вас..."

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