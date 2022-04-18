В результате взрывов на судне у многих моряков оторвало конечности, некоторые числятся пропавшими без вести.

Об этом журналистам сообщила мама одного из моряков крейсера "Москва".

«Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не произошел. Есть погибшие, есть раненые, есть пропавшие без вести. Сын мне позвонил, когда им дали телефоны. У них остались документы и телефоны на крейсере. Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили", - рассказала женщина журналистам издания «Новая Газета. Европа».

Также она рассказала, что моряки давали подписку о неразглашении перед тем, как попали на крейсер.

Женщина утверждает, что погибло около сорока человек, несколько человек пропали без вести, а у многих выживших оторваны конечности.

Замалчивание информации в российских СМИ женщина объясняет тем, что Министерство обороны рф не хочет признавать поражение со стороны Украины, что такой крейсер потерпел крушение.

Напомним, 14 апреля Министерство обороны России сообщило, что крейсер после взрыва и последующего пожара боекомплекта затонул при буксировке во время шторма. Однако еще ранее представители украинских властей заявили, что корабль был атакован двумя противокорабельными ракетами «Нептун».

Напомним, Алексей Арестович сообщил, что бойцы ВСУ нанесли новый удар по скоплениям врага на аэродроме в Чернобаевке.

Также сообщалось, что россияне вывозят свою повержденную военную технику через Беларусь.

Кроме того Politeka.net писала, что известная украинская снайперша ответила, когда может закончиться война.