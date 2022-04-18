Утром в понедельник, 18 апреля, во Львове прогремела серия мощных взрывов.

Об ударах российских оккупантов по городу сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Фейсбук.

Как сообщил городской голова, российские военные нанесли по городу пять прицельных ударов. По состоянию на 8:50 к месту происшествия выехали экстренные службы. После ударов над местами попадания поднялись клубы черного дыма.

В свою очередь, Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий призвал жителей региона оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, напомнив им об опасности.

Позже Козицкий сообщил, что в результате ударов погибли шесть человек и еще восемь пострадали. Среди пострадавших есть ребенок. Информация о последствиях атаки уточняется.

Об ударах по Львову написал в своем Твиттере и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В частности, он сообщил, что обстрел велся по объектам гражданской инфраструктуры.

«Сразу пять мощных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре старинного европейского Львова. Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично во весь мир заявляя о своем "праве"... убивать украинцев», - написал Подоляк.

Позже директор Укрзализныци Александр Камышин уточнил, что ракеты оккупантов приземлились недалеко от железнодорожных объектов.

«Во Львове ракеты попали рядом с железнодорожными объектами», - сообщил он, добавив, что пассажиры и железнодорожники не пострадали.

Движение поездов было временно приостановлено, однако сейчас уже возобновлено.

Напомним, враг ударил ракетами по Днепропетровщине.

Как сообщала Politeka, россияне вывозят по железной дороге из Беларуси свою технику.

Также Politeka писала, что оккупанты пытаются обстреливать Одесчину из Крыма: в ВСУ сообщили новые подробности.