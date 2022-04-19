Российские военные наемники с Кавказа отказываются идти на войну, увидев, какое сопротивление оказывают защитники Украины. Об этом свидетельствует частная переписка захватчика из Дагестана, опубликованная пресс-службой СБУ.

В разговоре со своим другом он отказывает того от участия «в спецоперации», ведь потери – огромные, в том числе и среди кадыровцев.

«Наших столько много здесь полегло, уже со счету сбился. Кадыровцев тоже ложат. Гражданских сколько убито в этой войне», – пишет он своему знакомому.

При этом понимает, что россии плевать на смерти кавказцев: «Русаки нас используют, нашими руками делают все».

Даже оплата в 300 тыс. рублей в месяц и специальная программа подготовки от «лучших военных инструкторов» – недостаточный аргумент, чтобы рискнуть своей жизнью. Потому что на самом деле его товарищ будет лишен каких-либо страховых и социальных гарантий. Даже следов не останется.

Оккупант признается, что и сам бы бросил все и поехал домой, но боится, что «посадят за дезертирство». Поэтому хочет уберечь хотя бы друга.

"Это не наша война! Пусть русаки, если им надо, сами воюют! Сиди себе спокойно. Что для жизни надо, какой еще доброволец!"- подчеркивает оккупант.

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