Австрія вивчає можливості того, щоб почати своє розслідування скоєних в Україні військових злочинів. Про це заявили в українському Міністерстві юстиції. У відомстві зазначили, що з'ясують юридичну основу в рамках національного законодавства для таких випадків.

Зазначимо, що канцлер Австрії Карл Нехаммер нещодавно відвідав розгромлену російськими окупантами Бучу, а потім відправився в москву. Пізніше політик розповів, що в розмові з путіним висловив йому все, що своїми очима побачив у містах України, що побували під окупацією, і наголосив на необхідності покарання винних.

Варто зауважити, що свої розслідування військових злочинів російської армії в Україні вже ведуть Литва, Польща, Німеччина. А тепер про свою готовність приєднатися до розслідувань заявила І Австрія. До слова, раніше стало відомо, що в Гаазі повинна пройти координаційна зустріч представників країн, що ведуть розслідування.

Нагадаємо, "Британія не зупиниться ні перед чим": Борис Джонсон повідомив про нову допомогу Україні.

Як повідомляла Politeka, Вже чотири держави: президент Зеленський розповів про ймовірні гарантії безпеки для України.

Також Politeka писала, що Прем'єр Шмигаль та інші високопоставлені чиновники відвідають Вашингтон: що відомо.