Центр противодействия дезинформации сообщил о провокациях, которые готовят оккупанты в Мариуполе.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 54-е сутки защищают свои земли от российских оккупантов. Самая сложная ситуация остается в Мариуполе, где город полностью окружен и украинские защитники зажаты со всех сторон. Центр противодействия дезинформации сообщает, что сейчас там оккупанты пытаются совершить провокацию.

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает об очередной манипуляции кафиров в Мариуполе

Захватчики склоняют местное население к сотрудничеству, обещая выплатить компенсацию за разрушенное жилье в рублях", - сообщают в ведомстве.

"Таким образом, враг пытается провести рублевую оккупацию временно захваченных территорий, чтобы потом изолировать население по примеру ОРДЛО.

Не сотрудничайте с оккупантами. Компенсацию выплачивают только тем, кто получает фейковые документы от захватчиков. Следующим шагом станет принудительный отказ от гражданства Украины", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

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