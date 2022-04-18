В Москве найдены убитыми бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его жена и дочь, пишет Коммерсантъ.
Тела 51-летнего Владислава Аваева, 47-летней Елены и их 13-летней дочери Марии обнаружили в квартире, у всех огнестрельные ранения. По некоторым данным, в руках у Аваева был пистолет, а квартира была закрыта изнутри.
Полицию вызвали родственники семьи Аваевых, которые долго не могли с ними связаться, а затем приехали к ним и обнаружили трупы.
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Согласно предварительной версии, известный в прошлом банкир и один из членов попечительского совета спортобщества «Динамо» застрелил супругу, а затем дочь, ставшую невольной свидетельницей случившегося. После этого финансист покончил с собой.
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело. Происшедшее квалифицировали по ч. 2 ст. 105 УК — убийство двух и более лиц, его причины пока неизвестны.
Следствие склоняется к тому, что мотивы у трагедии бытовые. Дверь была заперта изнутри, следов пребывания в доме иных лиц во время стрельбы не обнаружено.
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