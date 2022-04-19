Министр инфраструктуры Курбаков рассказал об убытках из-за военных действий рф в Украине.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения уже повреждено или уничтожено 30% инфраструктуры страны. Об этом сообщает Reuters.

Министр подчеркнул, что сумма убытков превышает 100 миллиардов долларов. Повреждены или разрушены 300 мостов, более 8000 километров дорог и десятки железнодорожных мостов.

Кубраков сообщил, что на восстановление потребуется два года в случае использования замороженных российских активов.

"Фактически все составляющие нашей транспортной инфраструктуры в той либо другой форме пострадали", - заявил министр.

18 апреля власти подготовили план послевоенного восстановления Украины, который включает покрытие материального ущерба, нанесенного войной, восстановление разрушенных инфраструктурных мощностей и структурную модернизацию украинской экономики.

В конце марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что потери Украины от развязанной Россией полномасштабной войны уже превышают $1 трлн.

Команда KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) и волонтеры из партнерских организаций подсчитали, что по состоянию на 11 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры Украины от российского вторжения достигла $80,4 млрд или 2,4 трлн грн. Общие потери экономики, понесенные в ходе войны, составляют $564-600 млрд.

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