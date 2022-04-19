Советник офиса президента Алексей Арестович рассказал украинцам о третьей фазе войны, которая ждет нас в будущем.
Эксперт заверил, что вторую фазу войны, которая идет сейчас, оккупанты провалят.
"После того как россияне потратят последние оперативные резервы, они будут способны только на тактические действия. У них три выхода: становиться в оборону по все территории, которая захвачена и пытаться подкреплять ее политически - "хнр" и так далее. Второй выход - мирные переговоры или просто уходить.
Я думаю, что пойдет по мирным переговорам. Они будут пытаться договориться, обмануть нас на этих переговорам и сделать вид, что так все с самого начала и планировалось. Якобы адинграницы "лднр" - это и есть то, к чему все шло. Но россиянам это не поможет", - отметил Алексей Арестович.
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Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.
Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.
Также Politeka писала, что у оккупанта забрали намородеренное и вернули маленькой хозяйке.