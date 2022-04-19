Украинский актер Константин Войтенко обратился к женам российских военных, в частности к россиянке Ольге Быковской, посоветовавшей своему супругу насиловать украинок.

Актер в Instagram заявил, что совсем скоро война закончится победой Украины. Он призвал жен солдат оккупантов ожидать трупов своих погибших "муженьков-угольков" дома.

"Так вот, война скоро закончится нашей победой и позорным проигрышем вашей армии. Одна из проблем, с которой мы столкнемся, куда девать трупы ваших мужей. Я начал изучать этот вопрос и увидел, что Кабмин уже решил, что решать с телами оккупантов", – сказал Войтенко.

Актер процитировал постановление Кабинета министров Украины о том, что после накопления тел в моргах или пунктах сбора, будет обеспечена доставка погибших российских военных в единый центр, из которого потом будет производиться их дальнейшая транспортировка, с конечным пунктом назначения в РФ.

"То есть, мы вам доставим ваших муженьков-угольков, передадим вашему руководству, а уже они точечно будут отправлять по адресам, то, что осталось от ваших мужей", – подчеркнул он.

Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.

Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.

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