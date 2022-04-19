Наши силы держат вычищенную территорию в соответствующей политической и психологической гигиене и держат свои позиции.

Российские оккупанты готовят массовые провокации. Они собираются открыть огонь по населенным пунктам и обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщили в Объединенном координационном пресс-центре сил охраны и обороны юга Украины.

Начальник центра, капитан 1 ранга Наталья Гуменюк предупредила о подготовке российскими оккупантами массовых провокаций на Херсонщине.

"Мы знаем о том, что ведется не только агитационная работа, а готовятся и массовые провокации, которые будут приурочены к псевдо референдуму, который оккупанты мечтают провести на Херсонщине. Они выкатывают свою технику для того, чтобы расставить ее для нанесения огня, в котором потом обвинить Вооруженные силы Украины", - сказала Гуменюк.

По ее словам, в регионе сейчас развернута жесткая пропаганда и агитация. Оккупанты дезинформируют людей о реальном положении вещей и позициях украинских войск. Параллельно захватчики "глушат" украинское вещание и связь, чтобы отрезать жителей Херсонщины от получения достоверной информации извне.

"Ситуация действительно напряженная, поскольку враг подтягивает свои силы и хочет закрепиться на тех позициях, которые уже имеет, и мечтает продвинуться в нашем регионе, по Херсонщине, к границам Николаевской области, вернуть себе утраченные позиции. Но мы не отдаем, наши силы держат вычищенную территорию в соответствующей политической и психологической гигиене и держат свои позиции. Херсонщина покрыта взрывами, слышно работу систем залпового огня, артиллерийские взрывы", - рассказала Гуменюк.

Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.

Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.

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