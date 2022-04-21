Мошенники обращаются к родственникам украинских защитников, звонят по телефону со скрытых номеров.

ВМС Украины сообщает, что родственникам моряков начали поступать звонки и сообщения с предложениями за деньги помочь вызволить из плена украинских военных. Об этом информирует пресс-служба на странице в Фейсбук.

«Внимание, мошенники! Мошенники пытаются, якобы с целью уточнения, узнать личные данные украинских защитников. Официально сообщаем, что представители Командования морской пехоты или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства», — отметили в ВМС.

Так, мошенники обращаются к родственникам украинских защитников, звонят по телефону со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение способствовать освобождению из плена. Также мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников.

Внимание! Представители Командования морской пехоты или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства! Вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти.

Мы писали, в настоящее время в Украине находятся 78 батальонных тактических групп противника, пополнение сил продолжается. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 19 апреля, сообщает "Радио Свобода".

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