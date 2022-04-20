Стали известны два возможных варианта деблокады Мариуполя. Об этом командир николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына написал на своей странице в Facebook.
Согласно первому варианту, возможна «резкая военная операция, которая будет происходить прямо сейчас со всеми необходимыми средствами». По мнению Волыны, этот вариант сложный и рискованный.
Второй вариант заключается в политическом решении при условии эффективной дипломатии – «создание международного контроля безопасности выхода боевого гарнизона и гражданских лиц, которые попали в капкан войны».
Волына еще раз обратился с призывом к мировым лидерам, гражданским и религиозным деятелям, дипломатам: "Ещё есть шанс спасти Мариуполь! Жизни тысяч людей сейчас в ваших руках!".
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Мы также писали, российские военные постепенно превращают Мариуполь в настоящее гетто для украинцев. Мирных жителей заставляют носить белые повязки, иначе сразу расстреливают. Кроме того их используют в качестве приманки для обнаружения огневых точек.
Оккупанты в очередной раз анонсировали "уже почти традиционно ежедневный режим прекращения огня для эвакуации из "Азовстали"" и возможности защитникам сложить оружие.
Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.
Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе подготовили сразу три циничных плана по заметанию следов.
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