В сети появилось видео из Чернигова, на котором показали разруху города с высоты.

В одном из телеграмм-каналов опубликовали черно-белое видео, которое, очевидно, было снято дроном. На кадрах можно увидеть уничтоженные российскими оккупантами дома и инфраструктуру Чернигова. Здесь в разрухе едва ли не целые улицы – и частные дома горожан, и многоэтажки, и транспортная система. Разрушений много, некоторые постройки не подлежат восстановлению.

Как сообщают разные средства массовой информации, в результате российской агрессии в Чернигове погибли около 700 человек. Россияне пытались взять город штурмом с 24 февраля. Но оборона Чернигова Вооруженными силами Украины оказалась сильнее. Российские войска оккупировали близлежащие села, а город окружили, ежедневно обстреливая его и совершая авианалеты.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко говорит, что точное количество жертв, может быть, не удастся установить никогда. По его словам, есть большое количество пропавших без вести — вероятно, эти люди, которые заживо сгорели в местах применения тяжелых авиабомб.

В горсовете Чернигова сообщили, что сейчас окрестности города разбомблены вдребезги — в частности, Бобровица на северо-восточном направлении и Киинка на юго-западном. В пригородах уничтожены 60−70% домов, утверждает Владислав Атрошенко. Однако еще дальше от Бобровицы, в Новоселовке, кажется, ситуация еще хуже.

Напомним, В Днепре живут дочери подполковника из рф, который отправляет солдат уничтожать украинцев: "плевать на них хотел".

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