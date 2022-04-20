Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с писателем Дмитрием Быковым на своем Youtube-канале рассказал, кому перейдет власть в россии в случае ликвидации путина.
По его словам, в кремле существовал сценарий в случае мирного перехода власти – к ней должен был прийти нынешний министр обороны рф сергей шойгу.
"Если путина убрать, то уходит, соответственно, "коллективный путин", а шойгу уже не побеждает – это был сценарий в случае мирного перехода власти. Сейчас побеждает "коллективный олигарх", который больше всего на свете хочет вернуться в мировую систему разделения труда и получать яхты, любовниц и дома в Дубае", – пояснил Арестович свою точку зрения.
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Арестович считает, что олигархи при помощи своей компромиссной фигуры попытаются потом либерализовать россию только в той части, которая позволит снять санкции.
Напомним, Арестович рассказал, откуда у рф ракеты, которыми обстреливают Украину и на сколько их хватит.
Как сообщала Politeka, Арестович объяснил, почему новый план путина провалится.
Также Politeka писала, что Арестович рассказал о следующем этапе войны.