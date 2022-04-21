Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в своем телеграмм-канале обратился к украинцам с предупреждением. По словам чиновника, оккупанты готовят подлые провокации на светлый праздник Пасхи, он призывает людей оставаться дома и не ходить в храмы.

Обращаюсь к жителям Луганщины, которые еще остаются в области, которые уже эвакуировались. В Луганской области почти не осталось уцелевших храмов – они разрушены россией. Церкви, подчинявшиеся московскому патриархату, были атакованы "русским миром". Ибо врагу все равно. Россияне могут воспользоваться нашими обычаями и устроить террор в один из важнейших христианских праздников. Если им прикажут атаковать церкви на Пасху, они не остановятся. А россияне, я уверен, попробуют. Поэтому лучше оставайтесь дома – не рискуйте жизнью", - обратился Гайдай.

Он также предложил украинцам отпраздновать Пасху онлайн: "Верующие могут присоединиться с молитвой к Пасхальным службам дистанционно благодаря трансляциям на телевидении и сети Интернет". Кроме того, глава Луганщины опубликовал анонс трансляций Пасхальных богослужений 23 и 24 апреля.

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