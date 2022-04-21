Похоже Страстная неделя перед Пасхой пройдет в боях за Украину, так как в кремле отказались установить временное "пасхальное перемирие".

Ранее, 19 апреля, генсек ООН Антониу Гуттериш выступил с призывом к гуманитарной паузе на Страстную неделю:

"Я призываю к гуманитарной паузе православной Страстной недели в войне на Украине. Я призываю все стороны и всех борцов за мир во всем мире присоединиться к моему пасхальному призыву. Спасать жизни. Остановить кровопролитие и разрушения. Откройте окно для диалога и мира", - сказал он.

Тем временем россия же ответила отказом на предложение генсека ООН о "пасхальном перемирии" в Украине, заявив, что "очень неправдиво и неискренно звучат в этих условиях призывы к миру и прекращение огня".

По его словам, перемирие есть "стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться", что это позволит "устроить новые бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях российских солдат".

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