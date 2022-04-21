Владимир Зеленский уточнил, что на сегодняшний день украинская делегация официально еще разговаривает с российской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским лидером владимиром путиным может не состояться. И для этого есть две причины.

Об этом Зеленский рассказал в интервью французскому новостному каналу BFM TV, видео было опубликовано на официальной странице президента в Телеграм.

"Очень сложно после того, что видела Украина и после того, что мир увидел, что россия наделала в Украине. Я думаю, что Эммануэль Макрон, он также понимает, что взаимодействие и диалог с президентом путиным под большим вопросом. Во-первых после того, что я только что сказал, во-вторых, потому, что нет результата по выводам из этого диалога", - сказал он.

Владимир Зеленский уточнил, что на сегодняшний день украинская делегация официально еще разговаривает с российской стороной, и Киев выступает за то, чтобы состоялась встреча на уровне лидеров Украины и россии.

"С каждым днем, с каждой такой Бучей, с каждым Мариуполем, с каждой Волновахой желание и вера в то, что будет результат из наших переговоров теряется, теряется и теряется", - пояснил президент.

Напомним, Зеленский рассказал об ухудшении ситуации в Мариуполе.

Также Politeka писала, что Зеленский рассказал о подготовке нового пакета санкций.

Как Politeka писала, что Зеленский назвал условие, которое помогло бы закончить войну в самом начале.