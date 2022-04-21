Россия всячески поощряет зверства своих военных и вручает им медали за расстрел мирных украинцев. Это подтверждает очередной разговор двух родственников-захватчиков, которые хвастались своими «достижениями» на войне, опубликована прессслужбой СБУ.

Оккупанты обсуждают, что хладнокровно расстреляли 25 гражданских лиц.

«Здесь у нас было двадцать пять гражданских, они выезжали автобусом. Убили", - признается один.

Другой хвастается своими планами изнасиловать украинку, и называет это «свиданием».

"Я тут девушку встретил, думаю с ней на свидание сходит. На двоих. Укроп отказался. Она у нас тут сидит. Привязанная», – говорит оккупант, смеясь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 20 апреля заявил, что российские военные будут наказаны за преступления, совершенные на территории Украины.

"Сделаем все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, которые виновны в этих военных преступлениях. Современные технологии позволят установить много деталей, каждую фамилию, каждую домашний адрес, каждый банковский счет - все найдем", - заверил Зеленский.

Напомним, из российского плена удалось вернуть еще 19 украинцев: в каком они состоянии: «Среди уволенных есть...»

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