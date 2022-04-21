При цьому українських військовополонених нібито залишать "у спокої", якщо забір крові буде протипоказаний за станом здоров'я.

У рф згадали методи, що практикуються свого часу в нацистських концтаборах, і запропонували примусово брати кров в українських полонених для російських солдатів.

З такою божевільною ідеєю виступив депутат нелегітимної Державної Думи РФ від ЛДПР Сергій Леонов. Відео з його виступом опублікував ряд Телеграм-каналів і ЗМІ.

При цьому українських військовополонених нібито залишать "у спокої", якщо забір крові буде протипоказаний за станом здоров'я.

"У світлі Дня донора і подій в Україні ми не можемо не запропонувати стати українським військовополоненим, які зараз перебувають у полоні у рф, в обов'язковому порядку донорами крові для наших Збройних сил, для госпіталів і лікарень",- сказав Леонов.

Варто відзначити, що практика масового забору крові була поширена в нацистських концтаборах. В якості живих контейнерів, повних крові, фашисти розглядали маленьких полонених дітей.

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