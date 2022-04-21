Оккупанты не остановятся до полного уничтожения всех, кто внутри Азовстали.

Прямо сейчас происходит бомбардировка и обстрел территории Азовстали. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в Телеграм-канале.

На данный момент проходят бои в районе трамвайного депо, находящиеся на значительном расстоянии от территории Азовстали.

«Это просто для понимания "зеленых коридоров для Азовстали" и "победы пути над Мариуполем". Я уверен - оккупанты не остановятся до полного уничтожения всех, кто внутри Азовстали. Ни наших Защитников. Ни гражданских» - говорит советник мэра.

Он добавил, что только внешнее вмешательство и обеспечение гарантий безопасности со стороны иностранных партнеров способны обеспечить реальное спасение всех.

Стало известно, что Джо Байден выступил с новым заявлением,

"Сегодня я объявляю новые 800 млн. долларов помощи, чтобы увеличить способность украинцев бороться на Востоке, в регионе Донбасса. Этот пакет включает тяжелую артиллерию, дюжины гаубиц и 144 000 боеприпасов к этим гаубицам", - было заявлено президентом.

Также Байден сообщил, что российские корабли больше не смогут посещать американские порты. Данное ограничение было введено после аналогичного шага Евросоюза.

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