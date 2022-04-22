Глава военной администрации Херсонской области Геннадий Лагута в эфире всеукраинского телемарафона рассказал о ситуации во временно не подконтрольном Украине городе.
Так, по словам чиновника, на данный момент никто не сотрудничает с оккупационной властью, а все люди, которые дошли до предела, когда им угрожала опасность, уже выведены с территории оккупированной Херсонщины.
"Ни один человек в Херсонской области не придет на российский референдум", - считает Лагута.
Глава Херсонской военной администрации сообщил, что по данным разведки, так называемый "референдум" на оккупированной территории запланирован на 27 апреля.
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"Референдум – это вольное изъявление граждан. Ни один человек Херсонщины, который ждет освобождения от оккупантов, не придет на это голосование", — заявил глава администрации.
Также он добавил, что все голосования, которые задумала российская сторона, будут незаконные.
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