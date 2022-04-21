Президент страны-агрессора Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу планировали отправить украинцев в концлагеря в Западной Сибири. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"В Западной Сибири Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев, чтобы строить новые города. Задача рашистскої орды – уничтожение нашей страны, нашей нации, колонизация Украины", — отметил он.

Данилов подчеркнул, что решение о полномасштабном вторжении на территорию Украины принимал не только Путин, но и все высшее политическое руководство России. По словам секретаря СНБО, война не закончится до тех пор, пока оккупантов не выгонят со всех украинских территорий, включая Крым.

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Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что более 500 000 украинцев, из которых 121 000 – дети, принудительно вывезли на территорию россии с временно захваченных территорий Украины.

Напомним о принудительный вывоз украинцев в рф: в ОП сообщили детали коварной технологии оккупантов

Как сообщала Politeka, оккупанты решили раздать украинских детей в российские семьи: 130 тысяч уже были вывезены

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