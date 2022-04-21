Российский президент Путин и министр обороны Шойгу планировали отправить украинцев в концлагеря в Западной Сибири.

Президент страны-агрессора Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу планировали отправить украинцев в концлагеря в Западной Сибири. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"В Западной Сибири Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев, чтобы строить новые города. Задача рашистскої орды – уничтожение нашей страны, нашей нации, колонизация Украины", — отметил он.

Данилов подчеркнул, что решение о полномасштабном вторжении на территорию Украины принимал не только Путин, но и все высшее политическое руководство России. По словам секретаря СНБО, война не закончится до тех пор, пока оккупантов не выгонят со всех украинских территорий, включая Крым.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что более 500 000 украинцев, из которых 121 000 – дети, принудительно вывезли на территорию россии с временно захваченных территорий Украины.

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