Как пишет Politeka.net, украинцы уже 58-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время миллионам людей пришлось покинуть Украину, но сейчас многие задумались о возвращении. Желающих настолько много, что на пунктах пропуска образовались огромные очереди, о чем сообщила украинская погранслужба в Фейсбук.
"По информации полученной от польской Стороны, на отдельных направлениях наблюдается значительное накопление автотранспорта на выезд из Польши в Украину.
В частности, самые большие очереди в направлении Украины отмечаются перед следующими пунктами пропуска:
«Дорогуск – Ягодин» – около 1000 легковых автомобилей и 150 грузовиков;
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Корчева – Краковец – около 400 легковых авто и 350 грузовиков;
«Медика – Шегини» – около 900 легковых автомобилей и 200 грузовиков.
Данное накопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур", - отмечено в публикации.
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