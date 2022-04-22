В командовании российской армии после череды провалов в Украине начался новый этап зачисток.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

По данным украинской разведки, «верхушка» российской армии попала в немилость Кремля после поражения подразделений оккупантов на суше, а также громкого уничтожения «гордости» черноморского флота россии – ракетного крейсера «Москва».

После этих событий в вооруженных силах рф началась череда отставок. В частности, командующий черноморским флотом адмирал И. Осипов был отстранен от должности и арестован. В отношении начальника штаба – первого заместителя командующего ЧФ вице-адмирала С. Пинчука также ведутся следственные действия.

Лишились своих должностей и командующие 6 армии генерал-лейтенант В. Ершов, 1 танковой армии западного военного округа генерал-лейтенант С. Кисель и один из заместителей командующего. Причиной стали «неудовлетворительная подготовка к ведению боевых действий и большие потери личного состава, вооружения и военной техники».

Неспособность выполнить поставленные задачи оставила без должности и командующего 22 АК южного военного округа генерал-майора А. Марзоева.

Отмечается, что «под раздачу» также попали тыловые подразделения и подразделения обеспечения врага. В частности, от должности отстранили командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника М. Пономарева.

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