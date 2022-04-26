Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о том, что происходит в регионе и оценил вероятность попытки оккупантов захватить Николаев. Об этом он сказал в интервью НВ.

Виталий Ким отметил, что ракетные обстрелы региона продолжаются. За минувшие сутки, 25 апреля, было без жертв, но раненые были.

Также глава ОВА оценил вероятность того, что оккупанты попытаются захватить Николаев.

"Угроза есть всегда. Или это им удастся? Нет, не удастся. С точки зрения логики тоже этого не может быть. Но какие они будут команды получать, это другое дело. Мы готовимся к тому, что они могут уйти», - заявил Ким.

При этом разглашать планы и делать прогнозы, относительно того, что будет происходить в ближайшие недели он не стал.

«Зависит от точечных успехов, стратегии, тактики... Я вам даже намекнуть не могу», - сказал Виталий Ким.

Напомним, Ким прокомментировал российский фейк: "захватить Николаев за три дня"

Как сообщала Politeka, Николаев готовится к вторжению и осаде: Россия перебрасывает ресурсы для атаки

Также Politeka писала, что оккупанты разбомбили больницу на Николаевщине, уничтожены несколько отделений: появилось видео