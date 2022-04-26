Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о том, что происходит в регионе и оценил вероятность попытки оккупантов захватить Николаев. Об этом он сказал в интервью НВ.
Виталий Ким отметил, что ракетные обстрелы региона продолжаются. За минувшие сутки, 25 апреля, было без жертв, но раненые были.
Также глава ОВА оценил вероятность того, что оккупанты попытаются захватить Николаев.
"Угроза есть всегда. Или это им удастся? Нет, не удастся. С точки зрения логики тоже этого не может быть. Но какие они будут команды получать, это другое дело. Мы готовимся к тому, что они могут уйти», - заявил Ким.
Арестович рассказал, когда Украина будет иметь явное преимущество над рашистами: "Не смогут наступать"
Россия имеет три сценария: какие регионы Украины хочет захватить агрессор
Ракетные удары по Винницкой области: счет погибших и раненых пошел на десятки, подробности
Враг накрыл огнем железную дорогу, срочное предупреждение: "Как минимум 16 поездов..."
Самый сильный обстрел за время вторжения: враг ударил ракетами по Полтавщине, есть данные о жертвах и раненых
При этом разглашать планы и делать прогнозы, относительно того, что будет происходить в ближайшие недели он не стал.
«Зависит от точечных успехов, стратегии, тактики... Я вам даже намекнуть не могу», - сказал Виталий Ким.
Напомним, Ким прокомментировал российский фейк: "захватить Николаев за три дня"
Как сообщала Politeka, Николаев готовится к вторжению и осаде: Россия перебрасывает ресурсы для атаки
Также Politeka писала, что оккупанты разбомбили больницу на Николаевщине, уничтожены несколько отделений: появилось видео