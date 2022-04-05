Команда "захопити Миколаїв за три дні" - це нагнітання паніки. І обстріли - це для паніки.

Як пише Politeka.net, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся попросив не вірити різним фейкам нібито про велику кількість ворожих танків і піхоти, які будуть наступати на Миколаїв. На своїй сторінці в Телеграм-каналі Кім записав спеціальне відеозвернення.

«У мережі розганяється ролик зі мною про якісь танки. Це відео з мого кабінету, якого вже не існує, місячної давності. Ми контролюємо Захід-вихід, ми розуміємо, скільки одиниць техніки. Їх там 15-20. Ведуться бої, ні про які сотні мови не йде.

Команда» захопити Миколаїв за три дні " - це нагнітання паніки. І обстріли - це для паніки " - говорить Кім у своєму зверненні.

Він просить громадян, які мають можливість, виїжджати з міста, але паніка – це саме те, чого домагається ворог. Треба дивитися на речі реально і аналізувати, не довіряти фейковим відео і фото.

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"Ми як і раніше вважаємо, що вони будуть переформовані, забезпечені, можливо, навіть посилені додатковими силами, а потім відправлені назад в Україну, щоб продовжити бойові дії в іншому місці", - зазначив чиновник.

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