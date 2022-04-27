Российские оккупанты несут большие потери, боятся умереть на войне против Украины и не хотят больше воевать.

Военные рф тотально демотивированы и напуганы мастерством, которое показали на поле боя защитники Украины. Командование оккупантов заставляет солдат идти в наступление, несмотря на огромные потери. Об этом шла речь в разговоре одного из оккупантов с отцом.

Перехват их разговора опубликовал в Youtube советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Рашист через слезы с дрожащим голосом рассказал отцу, что не хочет дальше воевать и не понимает поступков своего командования:

– Наступаем. Не хочу я.

– ... не расстраивайся, я сам расстраиваюсь.

– Ну че папа может сделать, скажи мне!

– Ничего. Папа бессильный в такой момент. Куда наступаете? Какой город?

– Я не знаю. Ну все другие полка отказались ехать, а наш командир полка согласился.

– Ну а куда говорят? Какое направление?

– Да тут недалеко, но факт в том, что большой населенный пункт.

– Но там берут или нет никого? Или вы сейчас первые?

– Мы первые. Я не знаю, о чем командир полка вообще думает. У нас от полка вообще ничего не осталось. Уезжало почти 1000 человек, осталось максимум 150.

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