Военные рф тотально демотивированы и напуганы мастерством, которое показали на поле боя защитники Украины. Командование оккупантов заставляет солдат идти в наступление, несмотря на огромные потери. Об этом шла речь в разговоре одного из оккупантов с отцом.
Перехват их разговора опубликовал в Youtube советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Рашист через слезы с дрожащим голосом рассказал отцу, что не хочет дальше воевать и не понимает поступков своего командования:
– Наступаем. Не хочу я.
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– ... не расстраивайся, я сам расстраиваюсь.
– Ну че папа может сделать, скажи мне!
– Ничего. Папа бессильный в такой момент. Куда наступаете? Какой город?
– Я не знаю. Ну все другие полка отказались ехать, а наш командир полка согласился.
– Ну а куда говорят? Какое направление?
– Да тут недалеко, но факт в том, что большой населенный пункт.
– Но там берут или нет никого? Или вы сейчас первые?
– Мы первые. Я не знаю, о чем командир полка вообще думает. У нас от полка вообще ничего не осталось. Уезжало почти 1000 человек, осталось максимум 150.
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